نفي للسيد نصرالله حول ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

A + A -

تطرق الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في اللقاء السنوي مع كشافة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) إلى الوضع في أوكرانيا، ومما قاله : في الوضع العام كلمتين فقط، لها علاقة بالحرب الدائرة الان في اوكرانيا، طبعا ‏نحن كنا دائما نقول أن على الدولة اللبنانية أن تتابع هذا الأمر للإستفادة من العبر والدروس، ‏وفي كل مناسبة نتكلم في فكرة او فكرتين، اليوم يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة ‏اللبنانية بأنه نعم يجب أن تشكل هيئة طوارىء، لأن تداعيات الحرب وصلت الى لبنان والى ‏المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالحاجيات الاساسية في البلد، إنعكاسها على موضوع ‏المشتقات النفطية وموضوع القمح والخبز وموضوع الزيت وموضوع مواد غذائية أخرى، ‏هذا يتطلب أن تشكل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لجنة وتقوم بدارسة وتعقد جلسة ‏وتشكل هيئة طوارىء، مثل ما تقوم به كل دول العالم، اليوم دول كبرى في العالم وليس لديها ‏مشاكلنا ولا أزماتنا شكلت لجان طوارىء لكي تتابع التداعيات وتحطات للتداعيات خصوصا ‏على المستوى الغذائي، الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع.

يوجد نقطة أخرى أيضا أثيرت ‏قبل أيام في بعض المحطات اللبنانية لكن نحن إعتبرنا ان هذه المحطة لا تستأهل أن نعلق على ‏أخبارها، لكن اليوم بعض الفضائيات العربية خارج لبنان نقلت أخبارا نسبتها الى هيئة الاركان ‏في الجيش الاوكراني، الان وصلت مواصيلنا الى هناك! وإدعت هذه الفضائيات العربية أن ‏مقاتلين من حزب الله وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا ويشاركون ‏بالقتال إلى جانب القوات الروسية وبإعتبار ان لديهم خبرة في حرب المدن، أنا اليوم انفي ‏بشكل قاطع، عادة نحن نصدر بيانات ولكن كوننا نخطب اليوم، انفي بشكل قاطع اي شيىء من هذا ‏القبيل، هذه اكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا ‏خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك، وسنسمع في الأيام القليلة ‏المقبلة، فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون عليها نغمة طولية ‏عريضة “تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا”، على كل سنظل نصدر بيانات نفي ولكن ‏اليوم أود في هذا الأمر ان أؤكد أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، هذه مجرد شائعات ‏ومجرد اكاذيب. ‏