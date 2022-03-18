نفي للسيد نصرالله حول ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

تطرق الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في اللقاء السنوي مع كشافة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) إلى الوضع في أوكرانيا، ومما قاله : في الوضع العام كلمتين فقط، لها علاقة بالحرب الدائرة الان في اوكرانيا، طبعا نحن كنا دائما نقول أن على الدولة اللبنانية أن تتابع هذا الأمر للإستفادة من العبر والدروس، وفي كل مناسبة نتكلم في فكرة او فكرتين، اليوم يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بأنه نعم يجب أن تشكل هيئة طوارىء، لأن تداعيات الحرب وصلت الى لبنان والى المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالحاجيات الاساسية في البلد، إنعكاسها على موضوع المشتقات النفطية وموضوع القمح والخبز وموضوع الزيت وموضوع مواد غذائية أخرى، هذا يتطلب أن تشكل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لجنة وتقوم بدارسة وتعقد جلسة وتشكل هيئة طوارىء، مثل ما تقوم به كل دول العالم، اليوم دول كبرى في العالم وليس لديها مشاكلنا ولا أزماتنا شكلت لجان طوارىء لكي تتابع التداعيات وتحطات للتداعيات خصوصا على المستوى الغذائي، الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع.
يوجد نقطة أخرى أيضا أثيرت قبل أيام في بعض المحطات اللبنانية لكن نحن إعتبرنا ان هذه المحطة لا تستأهل أن نعلق على أخبارها، لكن اليوم بعض الفضائيات العربية خارج لبنان نقلت أخبارا نسبتها الى هيئة الاركان في الجيش الاوكراني، الان وصلت مواصيلنا الى هناك! وإدعت هذه الفضائيات العربية أن مقاتلين من حزب الله وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا ويشاركون بالقتال إلى جانب القوات الروسية وبإعتبار ان لديهم خبرة في حرب المدن، أنا اليوم انفي بشكل قاطع، عادة نحن نصدر بيانات ولكن كوننا نخطب اليوم، انفي بشكل قاطع اي شيىء من هذا القبيل، هذه اكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك، وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة، فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون عليها نغمة طولية عريضة “تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا”، على كل سنظل نصدر بيانات نفي ولكن اليوم أود في هذا الأمر ان أؤكد أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، هذه مجرد شائعات ومجرد اكاذيب.