living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف مطلوبين متهمين بجرائم اطلاق نار وخطف

18
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العاصي- الهرمل المواطن (ح.د) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن "الموقوف متهم بجرائم اطلاق نار والقاء رمانات يدوية والقيام بعمليات خطف بهدف طلب فدية وتهريب اشخاص خارج لبنان، اضافة الى ترويج عملات مزورة ، وتزوير تراخيص وبطاقات زجاج عازل للشمس ،والاتجار بالاسلحة الحربية وترويج المخدرات".

وأضاف البيان، "كما اوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الجناح - بيروت المواطن(ق.ص) لاقدامه على فرض خوات على اصحاب المحال التجارية في المنطقة المذكورة واطلاق النار من اسلحة حربية باتجاه ممتلكات خاصة في اماكن واوقات مختلفة، اضافة الى ترويج عملة مزورة والقيام بأعمال سرقة وتعاطي المخدرات وقد ضُبط بحوزته سلاح حربي، مسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout