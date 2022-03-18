توقيف مطلوبين متهمين بجرائم اطلاق نار وخطف

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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العاصي- الهرمل المواطن (ح.د) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف.



وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن "الموقوف متهم بجرائم اطلاق نار والقاء رمانات يدوية والقيام بعمليات خطف بهدف طلب فدية وتهريب اشخاص خارج لبنان، اضافة الى ترويج عملات مزورة ، وتزوير تراخيص وبطاقات زجاج عازل للشمس ،والاتجار بالاسلحة الحربية وترويج المخدرات".



وأضاف البيان، "كما اوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الجناح - بيروت المواطن(ق.ص) لاقدامه على فرض خوات على اصحاب المحال التجارية في المنطقة المذكورة واطلاق النار من اسلحة حربية باتجاه ممتلكات خاصة في اماكن واوقات مختلفة، اضافة الى ترويج عملة مزورة والقيام بأعمال سرقة وتعاطي المخدرات وقد ضُبط بحوزته سلاح حربي، مسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".