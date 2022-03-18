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أخبار إيجابية لللبنانيين تتعلق ببعض المواد الأساسية

18
MARCH
2022
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عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعًا برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لنبان، بمشاركة رئيس نقابة السوبرماركت نبيل فهد، رئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط، رئيس تجمع المطاحن ، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس.

وتركز البحث في الإتصالات التي أجريت حول توفير المواد الزراعية الأولية ومنها القمح والسكر وزيت النباتي والخطوات الأخرى.
بداية رحب شقير بالحضور، ووضعهم في أجواء الإتصالات التي أجراها مع بعض السفراء والملحقين التجاريين اللبنانيين والأجانب ومع القطاع الخاص في بعض الدول الشقيقة والصديقة، معلنًا عن أخبار إيجابية متعلقة بالإمدادات لبعض المواد الزراعية والغذائية الأساسية، وهي تتمثل بالآتي:
 -إستعداد إحدى الشركات المغربية المنتجة للسكر لتزويد لبنان بالكميات التي يريدها من هذه المادة، إضافة الى ان الإتصالات تجري مع مسؤولين في الجزائر وقد أحرزت تقدما ملحوظًا في إعادة تصدير السكر من هذا البلد الى لبنان.
- الإتصالات التي أجريت مع عدد من المسؤولين الأتراك اكدت إمكانية استيراد أي كميات من الزيت النباتي والبقوليات من المنطقة الحرة في تركيا.
وأكد على "أن أحمد حطيط  ابلغ المجتمعين تفريغ باخريتن من القمح كانتا متوقفتين أمام الشاطئ اللبناني وان هناك باخرة ثالثة سيتم تفريغها قريبًا، كما أنه تم التعاقد على شراء ثلاث بواخر جديدة من القمح، ما يعني أنه بات لدى لبنان كميات من القمح تكفيه لفترة نصف شهر إضافية عما هو موجود لديه أصلًا".
ونوه المجتمعون بسرعة موافقة مصرف لبنان على طلبيات الشراء، إلا أنهم شددوا على ضرورة قيام "المصرف المركزي" بعمليات الدفع بالسرعة نفسها لضمان حصول لبنان على مخزون كاف من القمح وعدم فقدان الكميات المتعاقد على شرائها.
وختم شقير "ان لجنة الأمن الغذائي ستتابع وبشكل حثيث كل المواضيع المطروحة وعلى أكثر من مستوى وصعيد لإيجاد الحلول المرجوة التي تحمي أمن اللبنانيين الغذائي".
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