اجتماع رئاسي في بعبدا: دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال مفاوضات الترسيم وفقاً لاتفاق الاطار

قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد ظهر اليوم في قصر بعبدا وخصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشددوا على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها.
وبعد الاجتماع الذي دام حوالي ساعتين ونصف الساعة، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير البيان التالي:
وشدد المجتمعون على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها”.
تصريح الرئيس ميقاتي
ولدى مغادرته قصر بعبدا، ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح مقتضب للصحافيين قال فيه:
“بحثنا على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم ما يحصل على الصعيد القضائي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف. وعلى ضوء ذلك، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية، اخذت قرارا بدعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي غدا الساعة العاشرة صباحا في السراي الكبير لبحث هذا الموضوع.”