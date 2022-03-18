اجتماع رئاسي في بعبدا: دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال مفاوضات الترسيم وفقاً لاتفاق الاطار

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قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في خلال الاجتماع الرئاسي الذي عقد ظهر اليوم في قصر بعبدا وخصص للبحث في اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة. وشددوا على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها.

وبعد الاجتماع الذي دام حوالي ساعتين ونصف الساعة، تلا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير البيان التالي:

” ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تم خلاله درس الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وتم خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح هوكشتاين والتي تألفت من ممثلين من رئاستي الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش (مصلحة الهيدروغرافيا) وهيئة ادارة قطاع البترول. وعرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية. وبعد النقاش تقرر دعوة الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الاطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة.

وشدد المجتمعون على ان هذا الملف وطني بامتياز ويجب أن يبقى بعيدا عن التجاذبات والمزايدات التي لا طائل منها”.

تصريح الرئيس ميقاتي

ولدى مغادرته قصر بعبدا، ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح مقتضب للصحافيين قال فيه:

“بحثنا على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم ما يحصل على الصعيد القضائي وخاصة في ما يتعلق بالمصارف. وعلى ضوء ذلك، وبالتوافق مع رئيس الجمهورية، اخذت قرارا بدعوة مجلس الوزراء لاجتماع استثنائي غدا الساعة العاشرة صباحا في السراي الكبير لبحث هذا الموضوع.”