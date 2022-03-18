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التيار الوطني الحر يدعو الى مناظرة علنية في 31 آذار بموضوع الكهرباء.. اليكم اسماء المدعوين

18
MARCH
2022
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اعتبرت منسقة لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر مايا معلوف خلال مؤتمر صحافي، انه “منذ تشرين الثاني 2009 عندما استلمنا وزارة الطاقة ونحن كوزراء ونواب وحزبيين نتعرض للاكاذيب والتضليل والاتهامات بموضوع الكهرباء، اخصامنا السياسيون اعترفوا بأن التيار قدم خطة مناسبة للطاقة وان وزراء التيار قدموا المستحيل لنجاح هذه الخطة ولكن النكد السياسي حال دون تنفيذها، علما ان الخطة الاساسية اقرت في 2010 وبعدها اقرت مع تحديثاتها باجماع مجلس الوزراء، وبعد اكثر من 10 سنوات من الاتهامات والايضاحات النتيجة واحدة كل لبنان “عالعتمة”.

واعلنت معلوف “احتراماً لعقول الناس، ندعو اليوم كل الذين تداوروا على اتهامنا في الاعلام بموضوع الكهرباء ووزارة الطاقة الى مناظرة علنية، جريئة، امام الرأي العام مع الوزيرة ندى البستاني والوزير سيزار ابي خليل، وندعو بالاسماء الوزير نقولا نحاس، النائب انطوان حبشي، النائب بلال عبدالله، النائب ياسين جابر، النائب علي حسن خليل، السيد جمال صغير، السيدة جيسيكا عبيد، السيد يحيى مولود، السيد كارول عياضة، النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، السيد جان العلية، السيد غسان بيضون، السيد مارك ايوب، السيد رياض قبيسي، السيد رياض طوق، السيد هادي الامين، وكل من يعتبر نفسه معنيا، يمكنه الاتصال على الرقم 71010950 ندعوكم الى المناظرة يوم 31 آذار من الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساء بمركز لقاء في الربوة، ندعوكم جميعاً ان تأتوا لمواجهتنا بمستنداتكم وملفاتكم كي تحكم الناس لان الحدث سينقل مباشرة على الاعلام المرئي والتواصل الاجتماعي، ورغم الافتراءات والتضليل سنواجه بكلمة الحق والحقيقة، وسننتظر تأكيد حضوركم ضمن فترة خمسة ايام اي حتى الاربعاء المقبل، وكل من يتخلّف من المدعوين عن تأكيد الحضور ضمن هذه الفترة سيعتبر غير مشارك ويتحمل مسؤولية الهرب من المواجهة وتسقط امام الرأي العام شرعية ادعاءاته”.

 

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