living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجتماع مهم في وزارة الاتّصالات بخصوص أسعار خدمات الاتّصالات والانترنت

18
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علم موقعنا من مصدر مطّلع في قطاع الاتّصالات أنّ إجتماعًا مهما عُقِدَ مؤخرا في وزارة الاتّصالات، اجتمع خلاله وزير الاتّصالات جوني القرم مع عدد من الشركات الخاصّة لنقل المعلومات وخدمات الانترنت DSL. وقد خُصّص هذا الاجتماع لدراسة مشروع المرسوم الذي ستقدّمه وزارة الاتّصالات إلى مجلس الوزراء بغية تصحيح أسعار خدمات الاتّصالات عامّةً والانترنت خاصّة في لبنان. وكانت الوزارة قد أرسلته سابقا إلى الشركات المعنيّة عبر البريد الالكتروني لابداء الرأي.

وأعرب هذا المصدر أنّ الاجتماع اتّسم بالإيجابية المطلقة، حيث لمس المشاركون تفهّم الوزير الكامل للمشاكل الّتي يواجهها القطاع حاليًا واستعداده لإنجاز كلّ ما في طاقته لمساعدة هذا القطاع الحيوي على الصمود والاستمرار. كما وأعرب الحاضرون للوزير القرم عن تحفّظ الشركات الخاصة بالاجماع على بند في مشروع المرسوم المقترح، حيث يضمّ زيادة التّكلفة على الشركات بحوالي أربعة أضعاف، بينما يقترح زيادة السعر على المستهلك عبر ضربه بمعامل يتراوح بين ٢ إلى ٢،٤ بشكل أقصى. في هذا الاطار، عرضت الشركات حسب المصدر المشاكل الكبيرة التي تواجهها اليوم. فعلى سبيل المثال عندما بدأت المحادثات لتعديل التعرفة، كان يبلغ سعر طن المازوت حوالي ال٦٠٠ دولار أمريكي، أمّا اليوم فقد تجاوز ١،٢٠٠ دولار أمريكي. وستعمد الشركات الخاصة على إرسال كتاب موحّد إلى الوزير هذا الأسبوع، تعرض فيه رأيها في المشروع المقترح.

ويجدر بالذكر أنّه خلال الاجتماع، وفيما يخصّ مشروع المرسوم الذي سيرسل إلى مجلس الوزراء، لم يعمد الوزير على اقتراح تعديل أو تصحيح الأسعار في قطاع الانترنت فقط، بل أصرّ أيضًا على تخصيص جزء من المشروع يهتمّ بإصلاح القطاع وتشريع عمل موزّعي الخدمات غير الشرعيين، علمًا أنّ هذا الاقتراح لم يُطرَح من قبل. وقد طالبت الشركات خلال الاجتماع أن يُعطى هذا الموضوع كل الاهتمام وألا تتمّ معالجته بطريقة مقتضبة في متن المرسوم، لما له من ايجابيات على وقف الهدر الكبير في خزينة الدولة إلى جانب تحسين أوضاع القطاع.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout