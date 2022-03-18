لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، بخاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية بدءا من ارتفاع 1200 متر خلال الليل.



وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة باردة نسبيا ودون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحدود ال 4 درجات بسبب تمركز كتلة قطبية باردة فوق تركيا، يستقر اعتبارا من بعد ظهر يوم غد السبت حتى بعد ظهر يوم الاثنين، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز على السواحل التركية مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13و 22 درجة مئوية) .

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية خلال الليل، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، بخاصة شمال البلاد فترة قبل الظهر. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر، كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية بدءا من ارتفاع 1200 متر خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة ورياح شمالية ناشطة حيث تصل سرعتها لحدود ال 50كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، كما يتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية في ساعات الصباح الأولى وخلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1100 متر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

- الحرارة المتوقعة على الساحل من 10 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 10 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية ليلا، ناشطة ليلا، سرعتها بين 15و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 60و 80%

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:5,45

- ساعة غروب الشمس: 17,48