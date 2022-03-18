أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 آذار 2022

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البناء

قال مرجع اقتصادي إن إدارة أزمة حاجة لبنان للنفط والقمح قابلة للحل باعتذار لروسيا عن الموقف المرتجل الذي اتخذته الحكومة تجاه الحرب في أوكرانيا مرفقاً بطلب تزويد لبنان بنصف مليون طن من القمح ومليون طن من النفط الخام على الطريقة التي طبّقت مع العراق، لكن الحكومة لا تجرؤ .

يقول دبلوماسي أوروبي إن جواب الصين على الطلبات الأميركية حول روسيا حسم مصير الرهان الغربي على العقوبات بالفشل، بينما حسم التفاهم الروسي الإيراني مصير الرهان على رهن الاتفاق النوويّ بحرب أوكرانيا، فيما يواصل الجيش الروسي التقدم وتواصل أسواق أوروبا النزيف كخاسر أول.

اللواء

يهتم سفراء أوروبيون بمعرفة عدد النواب الحاليين الذين رشحتهم أحزاب السلطة المسؤولة عن انهيار الوضع العام في البلد!

تسجّل مصادر وزارية مآخذ على حصر الإجراءات القضائية، بمصرف أو أكثر، مع المطالبة بموقف رسمي وقضائي وشعبي ينقذ الودائع والمصارف.

يكشف مقربون من تيارات مسيحية حجم التراجع الذي تعاني منه معظـمها، مع العين المفتوحة على الحراك الصاعد!

الجمهورية

علم أن المقعد الماروني في منطقة بعلبك - الهرمل سيؤول إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وقد تبنى ترشيح سيدة للمقعد.

يعمل مرشح الى الانتخابات في دائرة شمالية على تشكيل لائحة مستبعداً التحالف مع مرشح آخر من الطائفة نفسها يحمل الخطاب السيادي نفسه.

سجل إتفاق تحت الطاولة بين مرشح بارز في بيروت ورئيس تيار ومسؤول حزب كبير بحيث تكون لهما كلمتهما في اختيار أعضاء لائحته مقابل وعد بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة.