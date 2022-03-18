living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 آذار 2022

18
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

 

قال مرجع اقتصادي إن إدارة أزمة حاجة لبنان للنفط والقمح قابلة للحل باعتذار لروسيا عن الموقف المرتجل الذي اتخذته الحكومة تجاه الحرب في أوكرانيا مرفقاً بطلب تزويد لبنان بنصف مليون طن من القمح ومليون طن من النفط الخام على الطريقة التي طبّقت مع العراق، لكن الحكومة لا تجرؤ .

 

يقول دبلوماسي أوروبي إن جواب الصين على الطلبات الأميركية حول روسيا حسم مصير الرهان الغربي على العقوبات بالفشل، بينما حسم التفاهم الروسي الإيراني مصير الرهان على رهن الاتفاق النوويّ بحرب أوكرانيا، فيما يواصل الجيش الروسي التقدم وتواصل أسواق أوروبا النزيف كخاسر أول.

اللواء

 

يهتم سفراء أوروبيون بمعرفة عدد النواب الحاليين الذين رشحتهم أحزاب السلطة المسؤولة عن انهيار الوضع العام في البلد!

 

تسجّل مصادر وزارية مآخذ على حصر الإجراءات القضائية، بمصرف أو أكثر، مع المطالبة بموقف رسمي وقضائي وشعبي ينقذ الودائع والمصارف.

 

يكشف مقربون من تيارات مسيحية حجم التراجع الذي تعاني منه معظـمها، مع العين المفتوحة على الحراك الصاعد!

 

الجمهورية

علم أن المقعد الماروني في منطقة بعلبك - الهرمل سيؤول إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وقد تبنى ترشيح سيدة للمقعد.

يعمل مرشح الى الانتخابات في دائرة شمالية على تشكيل لائحة مستبعداً التحالف مع مرشح آخر من الطائفة نفسها يحمل الخطاب السيادي نفسه.

سجل إتفاق تحت الطاولة بين مرشح بارز في بيروت ورئيس تيار ومسؤول حزب كبير بحيث تكون لهما كلمتهما في اختيار أعضاء لائحته مقابل وعد بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout