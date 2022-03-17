خاص - هذه هي تفاصيل التحقيقات مع رجا سلامة

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أتى وقع خبر توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل القاضية غادة عون مهولاً. فاللبنانيين انتظروا هذه الخطوة منذ زمن. فماذا في التفاصيل؟

تقول مصادر قضائية رفيعة للـtayyar.org أنه بعد التحقيق مع رجا سلامة تبين ارتكابه جرم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال من خلال تملك عقارات كواجهة يستعمل فيها اسماً مستعاراً لشراء عقارات، وبعدها يتنازل عنها لصالح شركة فرنسية أخرى يملكها على الأرجح رياض سلامة، من خلال رابط عائلي غير مباشر.

فمثلا كانت شركة zeleتشتري لرجا سلامة عقاراً ثم تتنازل عنه لطرف ثان وهذا الطرف يعود ويتنازل عنه لشركة بيتا التي يملك حاكم مصرف لبنان حصصاً فيها، وهذا الأمر موثق بمستندات بحوزة القاضية غادة عون، كما تقول المصادر، التي تضيف مشدّدة أن سلامة اعترف بالتحقيق معه بأنه يشتري العقارات لصالح شركة بيتا.

وتشير المصادر القضائية لموقعنا الى أنه بناء على اعترافات سلامة والمستندات التي بحوزة القاضية عون، أوقفت الأخيرة رجا سلامة اليوم بعد التحقيق معه على أن يحال الملف أمام قاضي التحقيق نقولا منصور.

هذا وتلفت المصادر عبر الـtayyar.org الى أن القاضية عون حدّدت الاثنين جلسة للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان في هذا الملف فاذا لم يحضر قد يكون الادعاء وارداً جدّاً.