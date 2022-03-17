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أكدت مصادر متابعة لموقعنا أنه بعد الخلافات في الفترة السابقة بين كلّ من وليد البعريني وهادي حبيش نجحت مساعي الصلح اليوم في جمعهما. وقالت المصادر:"بعد ما كان هادي حبيش حاول تشكيل لائحة يقصي فيها البعريني مدعوماً بشكل غير مباشر من تيار المستقبل، عاد الرجلان واجتمعا اليوم وتمت الصلحة.. وإن الحركة التي قام بها حبيش سمحت له بأن يكون شريكاً في تشكيل اللائحة، وهي ستكون برئاسته والبعريني إضافة الى أنها مدعومة معنوياً من عصام فارس الذي وضع مبنى مكتبه الانتخابي بتصرف اللائحة".

وأضافت المصادر:"هناك اتصالات ومساعي لينضم طلال المرعبي الى هذه اللائحة برغم الخلاف التاريخي بين المرعبي والبعريني وإن الأمر إن حصل سيكون ضربة كبيرة للقوات لأن المرعبي هو المرشح الجدي الوحيد الذي تعوّل على التحالف معه القوات ومن دونه سيصعب جدّاً عليها تأمين حاصل انتخابي".

وختمت المصادر بالقول:"كل ذلك لايؤثر بأي شكل على لائحة التيار الوطني الحر وحلفائه في اللائحة".