عربيد: صمت المصارف مرفوض

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غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد على حسابه عبر تويتر: "بعيدا من الاحكام والتعاميم والبيانات. على المصارف أن تبادر، ولو متأخرة، وتصارح المودعين بواقع ودائعهم وتقترح خارطة طريق لاعادتها، تناقشها، تلتزم بها، وتبدأ بتنفيذها فورا ضمن فترة واضحة. صمت المصارف مرفوض، المكابرة مؤذية وغير مسؤولة.أما التفاهم العادل والعاقل والمتوازن. فمطلوب وممكن".

بعيداً من الاحكام والتعاميم والبيانات.على المصارف أن تبادر، ولو متأخرة، وتصارح المودعين بواقع ودائعهم وتقترح خارطة طريق لاعادتها، تناقشها،تلتزم بها، وتبدأ بتنفيذها فوراً ضمن فترة واضحة.صمت المصارف مرفوض، المكابرة مؤذية وغير مسؤولة.أما التفاهم العادل والعاقل والمتوازن.فمطلوب وممكن