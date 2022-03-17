الرئيس عون استقبل القائد الجديد لليونيفيل: لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701 والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية تهدد الاستقرار

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الجنرال لازارو: ملتزمون العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة

رئيس الجمهورية عرض للأوضاع السياسية والاستحقاق الانتخابي ولحاجات مناطقية مع الرئيسة عكر والنائب حسين والوزير السابق وهاب

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا القائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو Major General Aroldo Lazaro والوفد المرافق، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" للمحافظة على الهدوء والاستقرار في المنطقة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. واكد الرئيس عون على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لافتا الى ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب.

وكان الجنرال لازارو شكر الرئيس عون في مستهل اللقاء، على استقباله للمرة الأولى كقائد جديد للقوات الدولية بعدما خدم في صفوفها ثلاث مرات، لافتا الى ان لبنان وشعبه يحتلان مكانة خاصة في قلبه. واعرب عن التزامه مواصلة وتعزيز التعاون بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية مؤكدا انه سيسعى لتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية "التي تشكل شريكنا الأساسي في أداء مهامنا"، مشددا على التزام "اليونيفيل" العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة.

وقال: "من بين اولوياتي توطيد قنوات الارتباط والتنسيق مع الأطراف المعنية واستكمال ترسيم الخط الأزرق وتعزيز استعمال الالية الثلاثية بما في ذلك استئناف المحادثات الخاصة بشأن هذا الخط وإيجاد حلول للامورالمتنازع عليها على طوله"، معتبرا ان من شأن ذلك التقليل من التوتر وبناء الثقة وتأمين مساحة من التفاوض للتوصل الى وقف للنار ولسلام دائم بين إسرائيل ولبنان. وإذ لفت الى المشاورات التي يجريها مجلس الامن اليوم للبحث في التقرير حول تطبيق القرار 1701 إضافة الى تقديم التحديثات المعتادة حول الوضع في منطقة عمليات "اليونيفيل"، فانه اعرب عن امتنانه لموقف رئيس الجمهورية الداعم لليونيفيل والمندد بالاعتداءات عليها.

رد الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالجنرال لازارو متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. واكد ان معالجة الاحداث التي تحصل في بعض الأحيان بين المواطنين وقوات "اليونيفيل" تتم بشكل سريع واصفا هذه الاحداث بالبسيطة والعرضية. وشدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب.

وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 لافتا الى ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب.

كلمة في السجل

ولدى مغادرته القصر، دوّن الجنرال لازارو في سجل الشرف الكلمة الاتية: "انه لشرف كبير ان أقوم بزيارتي الأولى لرئيس الجمهورية ويسرني ان اشكر السلطات اللبنانية ورئيس الجمهورية لاعرابهما الدائم عن دعم "اليونيفيل" ولا سيما في الفترة الأخيرة، متمنيا استمرار وتعزيز العلاقات خلال فترة توليً مهامي على رأسها".

النائب مصطفى حسين

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون نائب عكار مصطفى حسين وعرض معه الأوضاع السياسية في البلاد وموضوع الانتخابات النيابية وردود الفعل الشعبية حيال هذا الاستحقاق. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة عكار الانمائية.

الوزير السابق وئام وهاب

والملف الانتخابي كان أيضا موضع بحث بين الرئيس عون ورئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في ضوء المواقف السياسية المعلنة والتحضيرات الجارية بعد اقفال باب الترشيحات. كذلك تناول البحث حاجات منطقة الشوف وعددا من المواضيع الحياتية المتصلة بحاجات الناس في مختلف المجالات.

الرئيسة زينة عكر

وفي قصر بعبدا، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية سابقا السيدة زينة عكر حيث تناول البحث التطورات السياسية والاستحقاق الانتخابي إضافة الى مواضيع أخرى.