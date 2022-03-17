اجتماع في السراي حول خطة الكهرباء.. ما هي التطورات؟

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التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه وليد فياض في السراي الحكومي حيث تناقشا بالخطة الوطنية بقطاع الكهرباء.

وأشار فياض في تصريح له بعد اللقاء إلى أنه "تابع مع رئيس الحكومة قرار مجلس الوزراء بالأمس باقرار الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان".

ولفت فياض الى أن الاجتماع ناقش "ملف استجرار الغاز ومتطلباته والتحضير للقضايا المتعلقة بالتعرفة، اضافة الى البنود الطويلة الأمد في الخطة المتعلقة بالمحطات الجديدة وفق ما هو ملحوظ في المخطط التوجيهي".



وأردف، "تحدثنا أيضا في الدعم المالي الذي تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان لصيانة المحطات وتأهيلها لاستجرار الغاز والافادة ايضا من الفيول العراقي. وهذا الدعم المالي هو جزء لا يتجزا من خطة الكهرباء التي تمت الموافقة عليها".