المنسق العام لكولكو كندا يزور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور بيار رفول‎‎

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زار المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية و المرشح للانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في قضاء زغرتا - الدائرة الثالثة ، الدكتور بيار رفول في دارته "حرف مزيارة " .

إطَّلع منه على الاوضاع العامة في لبنان و خاصة خلال الاستحقاق الانتخابي و مشاركة الانتشار به بالتنسيق التام بين لبنان المقيم و لبنان المنتشر و تأمين اكبر نسبة مشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية اي في ايار ٢٠٢٢، و السعي الى تحقيق النصر استكمالًا لما قدمه فخامة الرئيس العماد ميشال عون خلال مسيرته الرئاسية، ان كان بموضوع التدقيق المالي الجنائي او بملف ترسيم الحدود و استخراج النفط او اقرار القوانين الاصلاحية التي قدمها فخامة الرئيس وتكتل لبنان القوي ، للنهوض من الازمة المالية و الاقتصادية التي يعاني منهما الوطن .

هذا وقد شارك المنسق العام ضمن زيارته الى لبنان بالعشاء السنوي الذي أقامه التيار الوطني الحر في ذكرى 14 اذار 89 في Forum de beyrouth.