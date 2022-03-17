إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم!

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توّقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس اليوم الخميس، قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا، يتحول مساء إلى غائم مع تشكل للضباب على المرتفعات وإحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلًا.

وانطلاقاً من ذلك، أفادت "غرفة التحكم المروري" في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" أن "طريق ضهر البيدر، طريق جزين كفرحونة، وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد".

ولاحقاً أشارت إلى أن "طريق ضهر البيدر وطريق عشقوت باتجاه فاريا، سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي".

وأعلنت "غرفة التحكم" أنّ "الطرقات الجبلية المقطوعة، هي:

-عيناتا الأرز

- كفردبيان - حدث بعلبك

- المنيطرة -حدث بعلبك

- العاقورة -حدث بعلبك

- القموعة - القبيات

- مشمش - الهرمل

- القبيات -الهرمل

- معاصر الشوف -كفريا

- تنورين - حدث الجبة

- تنورين - اللقلوق

- ترشيش -زحلة

- جزين -كفرحونة".