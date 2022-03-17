أسرار الصحف ليوم الخميس 17 آذار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

استغرب دبلوماسي صيني بارز ما سمعه من مسؤول أمني أميركي كبير جواباً على سؤال حول كيفية تجاهل الأميركيين غزوهم للعراق عند الحديث عن القانون الدوليّ وسيادة الدول في حرب أوكرانيا حيث جاء الجواب أن الأمر مختلف كثيراً لأن أوكرانيا أوروبية.

خفايا

قال مسؤول روسي إن اقتراح موسكو الحياد على أوكرانيا مع عدم الممانعة بعضويّتها في الاتحاد الأوروبي على طريقة النمسا يفرض على الأوروبيين أن يقولوا أحد أمرين، إما ان وضع النمسا انتقاص من كرامتها وسيادتها والدعوة لإلغائه أو أنه خيار مشرّف يستحق الدرس بالنسبة لأوكرانيا.





نداء الوطن: حفايا

أكدت مصادر بقاعية مطلعة أن ترشيح الدكتور عمر حلبلب على لائحة النائب ميشال ضاهر أتى بطلب مباشر من «العمة» العازفة عن الترشح.

إعتبرت مصادر مراقبة أن التأخير في الرد على مقترحات هوكشتاين الخطية يعني أنه لم يحمل الرد المناسب، وأضافت أنه إذا كان الخط 23 هو خط التفاوض فهذا يعني سقوطه مع الخط 29 فكيف يمكن المطالبة به؟



اللواء: أسرار

همس

يفيد دبلوماسيون أن الفرصة باتت أكثر مؤاتاة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، ينعش الوضع في دولة إقليمية نافذة.



غمز

تبيَّن أن نائباً جنوبياً نجا من عملية إبعاد، على خلفية قوته التنظيمية في المنطقة التي ينتمي اليها!



لغز

شدّد مسؤول حزبي رفيع على ضرورة الإلتزام بدقة في الاتفاقيات التي يتم التوصّل إليها، لا سيما داخل البيت الواحد، لمواجهة مخاطر المرحلة المقبلة.