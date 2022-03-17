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مما جاء في مقال رلى أسمر في الأخبار:

تحظى دوائر الشمال الثلاث بأهمية بالغة لأسباب عدة، أهمها أن في الدائرة الثالثة يكمن «سر» الانتخابات الرئاسية، وأن في الدائرتين الأولى والثانية ثقلاً سنياً ينتج إلى حد كبير المرجعية السنية. لذلك، ورغم أن الحراك الانتخابي شمالاً يبدو بارداً، إلا أن النار تحت الرماد، مع فتح أبواب تشكيل اللوائح بعد إقفال أبواب الترشيح.

المساعي الحثيثة التي يقودها الرئيس فؤاد السنيورة لملء «الفراغ السني» الذي خلّفه قرار الرئيس سعد الحريري العزوف عن خوض الاستحقاق النيابي تتركّز بشكل أساسي في منطقة الشمال التي تعوّل عليها السعودية، الغائبة ظاهراً والحاضرة خلف الكواليس، بحسب مصادر مطلعة، لتحقيق تغيير سياسي تنشده المملكة. وهي، في هذا السياق، تعتمد بشكل أساسي أيضاً على حزب القوات اللبنانية ما شجّع معراب على ترشيح مستشار سمير جعجع، إيلي خوري، في «الشمال الثانية» (طرابلس، المنية، الضنية)، إضافة إلى وسام منصور في «الشمال الأولى» (عكار)، وفادي كرم وستريدا جعجع وجوزف إسحق في «الشمال الثالثة» (زغرتا، بشري، الكورة، البترون).



غير أن الحزب الذي سارع رئيسه فور إعلان الحريري قراره تعليق عمله السياسي إلى الجهر بنيته العمل على «وراثة» جمهوره، يكافح من أجل تثبيت مرشحيه بسبب الرفض السني الواسع للتعاون الانتخابي مع ما بات يُعرف شمالاً بـ«الغدّار».

ففي عكّار، لم تتمكن معراب، بعد، من إيجاد حليف سني وازن، مع حرص نواب المستقبل العكاريين الذين خالفوا قرار الحريري على عدم استفزازه، ولإدراكهم حجم النقمة في أوساط القاعدة الشعبية السنية على حزب القوات ورئيسه.

أما في الدائرة الثانية، التي يغيب عنها تيار المستقبل، للمرة الأولى منذ عام 2000، فتتواصل الاتصالات القواتية مع كل من الوزير السابق أشرف ريفي والنائب السابق مصطفى علوش، أحد صقور المستقبل الذين تمرّدوا على قرار رئيس التيار. ومشكلة القوات، هنا، أنه إضافة إلى الرفض الطرابلسي «الفطري» للاقتراع لمرشح قواتي، على خلفية دماء رشيد كرامي، فإن من تتواصل معهم معراب متهمون أساساً بـ«طعن» الحريري والتمرّد عليه. أضف إلى ذلك أن في مقابلهم خصمين غير سهلين: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، العازف عن الترشح لا عن العمل السياسي، والذي يعمل على دعم لائحة انتخابية لا تستفز الحريري، وتضم وجوهاً جديدة تخوض التجربة للمرة الأولى؛ ولائحة فيصل كرامي - جهاد الصمد القوية (تضم أيضاً جمعية المشاريع وتيار المردة).



مشاكل القوات تمتد حتى إلى الدائرة الثالثة التي تشهد ثقلها الأبرز. إذ يُستبعد أن تصب أصوات السنة في الدورة المقبلة في طاحونة القوات... الذين تقدر أصواتهم بين الكورة والبترون وزغرتا بنحو 15 في المئة من مجموع الناخبين، ويشكّلون بيضة قبان في هذه الدائرة.