بالفيديو - وهاب يكشف تحالفات الشوف عاليه: لا مخطط لتطويق جنبلاط وطروحات باسيل والتيار طروحات متقّدمة

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كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن لائحة واحدة ستضمه إلى جانب الأمير طلال ارسلان والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الإجتماعي في دائرة الشرف عاليه.

وفي حديث مع الاعلامية صفاء درويش ضمن برنامجها بلا رمادية اعتبر وهاب أن طروحات الوزير جبران باسيل والتيار الوطني الحر هي طروحات متقّدمة وجيّدة فيما يخص بناء الدولة.

هذا وطمأن وهاب النائب السابق وليد جنبلاط أنّه ليس هناك مخطّطًا لمحاصرته وتطويقه، وأن تشكيل لائحة في الجبل اليوم هدفه الحفاظ على العيش المشترك وتثبيت أهل الجبل في قراهم من خلال الانماء والمشاريع.

وحذّر وهّاب من مقاطعة سنية قد تضرب الانتخابات كون الطائفة السنية هي الطائفة الاكبر واشتراك السنة في العملية السياسية حاجة للبنان المتنوّع.