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مارتين نجم للـtayyar.org: هذه هي الضمانة ليبقى قرارنا حر

16
MARCH
2022
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 أكدت نائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم للـtayyar.org أن التيار لا يستمر من الأموال التي تدفق عليه كغيره من هنا وهناك إنما يستمر بتمويله الذاتي لأن هذا الأمر هو الضمانة الوحيدة ليبقى قراره حر.

وقالت نجم:"نحن نعرف أن تمويل الأحزاب الأخرى والجمعيات وغيرها هو إما غير معروف المصدر إما معروف أنه من دول خارجية وسفارات وبالحالتين يكون المطلوب تنفيذ أجندا ليست لمصلحة البلد وبالتالي تكون هذه الأحزاب والجمعيات مسيّرة وغير حرّة".
واعتبرت نجم أن الناس هم الذين يحكمون "إذا كنا نضاف" أو لا" فلينظروا الى الحملات الانتخابية لغيرنا ويقارنوها بحملتنا،يعرفون من يملك الأموال ومن لا".
وختمت نجم بالقول:"كما قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل:"مية مرة صفر دولار ولا مرة قرش بيرهن القرار...ونحن نعد ناسنا في التيار أننا سنبقى على هذا النهج وسنبقى على حسن ظنهم لأنهم يثقون بنا ويعرفون أن في التيار لا عمالة ولا عمولة ولا دم".

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