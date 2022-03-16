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رابطة وجمعية المودعين: لن نسكت عن ارتهان أرزاق الفقراء لكسر القضاء

16
MARCH
2022
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اصدرت رابطة المودعين وجمعية المودعين اليوم، بيانا مشتركا جاء فيه: “ردا على اللطمة الموجعة التي تلقاها مالكو وإدارة مصرف “فرنسبنك” من القضاء اللبناني اليوم، بعد الحجز على خزينته الرئيسية وأسهمه وأملاكه سندا لقرار قضائي صادر لصالح أحد المودعين، أصدر المصرف بيانا ينضح بالكذب والتضليل والابتزاز والتهويل، بلغ حد التوعد بالامتناع عن تسليم موظفي القطاع العام والعساكر رواتبهم خلافا للقانون واستخدامهم كرهائن أو دروع بشرية في معركته مع المودعين أمام القضاء”.
 
اضاف البيان: “إن العهر الأخلاقي الذي بلغه مصرف “فرنسبنك” لم يسبقه إليه أي مصرف في لبنان بعد، رغم كل الارتكابات الأخلاقية والقانونية التي تمارسها المنظومة المصرفية – السياسية بحق أكثر من مليون مودع ومنذ أكثر من عامين، وإننا نحذر إدارة المصرف ومالكيه من أن ارتهان أرزاق الفقراء من موظفي القطاع العام، لن يمر من دون ثمن باهظ يليق بالدرك الأخلاقي الذي انحدر إليه من في إدارة هذا المصرف ومالكوه”.
 
وختم: “لن نسكت عن اخذ الناس رهائن لكسر القضاء، وسوف نقف بجانب القضاء الحر وكل قاض شريف”.

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