توقيف اثنين من أفراد عصابة في بلدة جباع

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أصـدرت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة بلاغًا جاء فيه, "في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة في مكافحة الجرائم، وبعد حصول عدة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت العديد من المنازل في بلدة جباع".



وأضاف, "نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت المفرزة المذكورة الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بتنفيذ هذه الجرائم، ويدعى: و. د. (مواليد عام 1989، لبناني)

بتاريخ 1-3-2022، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من إلقاء القبض عليه في بلدة جباع.



وتابع, "بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر ضلوعه في عمليّات السرقة، إلّا أنه وبعد مواجهته بالأدلّة، عاد واعترف بقيامه في أوقات وتواريخ مختلفة بسرقة 10 منازل في بلدة جباع بواسطة الكسر والخلع بالاشتراك مع شخصَين آخرين، الأوّل يُدعى: - ع. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)، والثاني: - ج. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)".

ولفت إلى أنَّه, "أفاد بأنّهم وضعوا جزء من المسروقات في منزل المدعو (ع. ك.) المتواري عن الأنظار، وبتفتيش المنزل الأخير ضبطت قسم من المسروقات".



وكذلك, "اوقفت بتاريخ 2-3-2022 (ج. ش.)، وباستماعه اعترف بارتكابه مع شريكيه عمليّات السرقة المذكورة".



وأشار إلى أنه, "قد تبيّن أن المسروقات هي عبارة عن: مجوهرات، اسلحة صيد، وتلفزيونات، قوارير غاز، عطور، وثياب، وزيت زيتون، وسجاد عجمي، وادوات صناعيّة، وقطع ميكانيك سيّارات، وغيرها".



ووفق البلاغ, "سلمت بعض المضبوطات الى أصحابها، وأودع الموقوفان المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المتورط الثالث".