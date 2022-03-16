living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف اثنين من أفراد عصابة في بلدة جباع

16
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصـدرت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة بلاغًا جاء فيه, "في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به مفرزة النبطيّة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة في مكافحة الجرائم، وبعد حصول عدة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت العديد من المنازل في بلدة جباع".

وأضاف, "نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت المفرزة المذكورة الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بتنفيذ هذه الجرائم، ويدعى: و. د. (مواليد عام 1989، لبناني)
بتاريخ 1-3-2022، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من إلقاء القبض عليه في بلدة جباع.

وتابع, "بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر ضلوعه في عمليّات السرقة، إلّا أنه وبعد مواجهته بالأدلّة، عاد واعترف بقيامه في أوقات وتواريخ مختلفة بسرقة 10 منازل في بلدة جباع بواسطة الكسر والخلع بالاشتراك مع شخصَين آخرين، الأوّل يُدعى: - ع. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)، والثاني: - ج. ش. (مواليد عام 1993، لبناني)".

ولفت إلى أنَّه, "أفاد بأنّهم وضعوا جزء من المسروقات في منزل المدعو (ع. ك.) المتواري عن الأنظار، وبتفتيش المنزل الأخير ضبطت قسم من المسروقات".

وكذلك, "اوقفت بتاريخ 2-3-2022 (ج. ش.)، وباستماعه اعترف بارتكابه مع شريكيه عمليّات السرقة المذكورة".

وأشار إلى أنه, "قد تبيّن أن المسروقات هي عبارة عن: مجوهرات، اسلحة صيد، وتلفزيونات، قوارير غاز، عطور، وثياب، وزيت زيتون، وسجاد عجمي، وادوات صناعيّة، وقطع ميكانيك سيّارات، وغيرها".

ووفق البلاغ, "سلمت بعض المضبوطات الى أصحابها، وأودع الموقوفان المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق المتورط الثالث".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout