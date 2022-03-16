لجنة المال تقر موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والصناعة والتربية والتنمية الادارية...كنعان: العمل جار على تعديل الموازنة

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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس واقرار موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والصناعة والتربية والتنمية الادارية بحضور وزير المالية يوسف خليل، وزير التربية القاضي عباس الحلبي، وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بو شيكيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي.

وحضر النواب: وحضر النواب: نقولا نحاس، جهاد الصمد، محمد الحجار، حسن فضل الله، غازي زعيتر، ادي ابي اللمع، علي فياض، الان عون، طارق المرعبي، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، سيزار ابي خليل، عدنان طرابلسي، امين شري، ادكار طرابلسي، هاكوب بقرادونيان، ايهاب حمادة، اسعد درغام، سيمون ابي رميا.

كما حضر: رئيس الجامعة اللبنانية د. بسام بدران، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مدير مكتب وزير الخارجية وليد حيدر، مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية السفير كنج الحجل، قنصل في وزارة الخارجية حازم عبد الصمد، ملحق في وزارة الخارجية دانييلا فياض، المديرية للشؤون الادارية المالية في وزارة الخارجية علي حمزة، مدير عام مؤسسة المواصفات في وزارة الصناعة لينا درغام، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، المستشار القانوني في وزارة التربية القاضي سميح مداح، مدير عام وزارة التربية بالانابة عماد الاشقر، مديرة الادارة المشتركة في وزارة التربية سلام يونس، رئيس مجلس ادارة صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية د. ربيع مكوك، المديرة الادارية في المركز التربوي ايما ابو ديوان، رئيس دائرة المحاسبة في المركز التربوي وائل قازان، محاسبة الصرفيات في دائرة المحاسبة في المركز التربوي صونيا حنيني، مصلحة المحاسبة في التعليم المهني منير خوري، رئيسة دائرة المحاسبة في التعليم المهني ريما عفارة، رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبدالله، المديرية العامة للتربية هلال ناصر.



وبعد اللجنة تحدث كنعان فاعلن ان اللجنة اقرت موازنات وزارات التنمية الادارية الخارجية التربية والصناعة.

واكد كنعان اننا لا نقبل بموازنة مثلما وردت في الحكومة ويجب معالجة مسائل عدة فيها واخذ بعين الاعتبار مواقفنا التي كنا نلتزم بها كلجنة.

واشار كنعان الى اننا درسنا التقديمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية ولدينا اشكالات في ما يخص الجامعة اللبنانية يجب ان تصحح، فالجامعة اللبنانية "ما بتنترك متل ما متروكة هلّأ" ويجب ايصال مبلغ المساعدة الاجتماعية اليها لانه يسد ثغرة كبيرة.

واضاف ان اللجنة اتخذت قرارات كثيرة في ما يخص التربية وستكون لنا جلسة كتابية للاعتمادات الاسبوع المقبل.

وشدد على انه اذا بقيت الموازنة كما هي لن تقر لا قبل ولا بعد الانتخابات، لن نقبل بموازنة تتخللها ثغرات كبيرة على صعيد بعض الاعتمادات المطلوبة مثل الدفاع وتغذية العسكريين والطبابة والجامعة اللبنانية والمستشفيات ومسائل اخرى.

ولفت كنعان الى اننا نعلم ان امكانياتنا محدودة ولا احد سمعنا عندما نبهنا من الانهيار والهدر والفساد وهاجمونا بالسياسة والى اليوم لا يزال التلكؤ قائماً وديوان المحاسبة لا لم ينته بعد من الحسابات المالية والتدقيق بها.

واكد انه لا احد يزايد علينا ولا نستطيع من خلال معالجة اعتمادات ان نحلّ مشكلاً جذرياً وهو الانهيار المالي.

ودعا كنعان الحكومة لتحمل مسؤلياتها قائلاً "تفضلي يا حكومة لاول مرة في تاريخ لبنان ما بعد الطائف اعترفي بخطئك، مضيفاً عليكم البدء بالاصلاح وهو يبدأ لاستعادة الثقة محلياً ودولياً، واستعادة الثقة بحاجة لاعادة هيكلة، الدين العام والمصارف والسياسة المالية والنقدية في البلد.

وشدد كنعان على انه لا يجوز ان نتعامى عن هذه المشكلة الكبيرة ونحمل البلديات والجامعة اللبنانية والبلديات وغيرها المسؤولية، فالموازنة لا تحل مشكلة لبنان بل انتم الذين تحلونها وعليكم انجاز ما هو مطلوب منكم "تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم".

ولفت كنعان الى اننا نقوم بواجباتنا واحيي زملائي النواب الذين يحضرون لانهم يبدون المسألة الوطنية هموم الناس على همومهم الانتخابية.

كما اعلن انه ستكون لنا جلسة غداً لنتابع عملنا وهناك احتمال بان ننهي الاعتمادات في بدايات الاسبوع المقبل ونباشر بمواد القانون التي سنبحث فيها بالمواد الضريبية والرسوم وبما سمي بتعديلات على تظام التقاعد وسنين الخدمة وغيرها.

وختم قائلاً هدفنا ان نكون واضحين وشفافين امام الرأي العام وما هي امكانياتنا لنصل الى تغيير مقبول بالحد الادنى يمكننا من الوصول الى اقرار موازنة ولا يمكننا اقرار موازنة مثلما حولتها الحكومة.