المجلس التنفيذي لنقابة المرئي والمسموع يفوز بالتزكية...من هم الزملاء الفائزون؟

A + A -

صدر عن مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع بيان أعلن “إنجاز إنتخابات أعضاء المجلس التنفيذي التي كانت مقررة اليوم وقد فاز بالتزكية الأعضاء التالية أسماؤهم: رندلى جبور، بهاء النابلسي، خضر رسلان، هلا حداد، عبدلله شمس الدين، مالك الشريف، نقولا حنا، رامي ضاهر، غريس مخايل، هتاف دهام، دزيريه بصيبص ووسام طرابلسي”.

يشكر المجلس التنفيذي الجديد للزملاء أعضاء النقابة تعاونهم، ويؤكد العمل في ولايته المقبلة بما يساعد على تحصين وضع العاملين في الاعلام المرئي والمسموع وحقوقهم والاعلاء من شأن المهنة.