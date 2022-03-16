كشف تفاصيل جريمة القتل التي حصلت على طريق المطار

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة بلاغ جاء فيه: "قُرابة السّاعة 18:00 من تاريخ 12-3-2022، حصل إشكالٌ في محلّة طريق المطار، بين أشخاصٍ وحارس أمن خاص، على خلفية ركن سيّارة أمام مركز إحدى الشركات حيث يعمل الأخير، الذي نُقِلَ إلى مستشفى في المحلّة، من جرّاء إصابته بطلقٍ ناريٍ في رأسه، وما لبث أن فارق الحياة".

وبوشِر التحقيق من قِبَل فصيلة الأوزاعي، ومن خلال الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمّ تحديد هويّات الفاعلين، وهم كل من "اللبنانيين ع. ب. (من مواليد عام 1985)، ح. ب. (من مواليد عام 1990)، ع. ز. (من مواليد عام 1965)".

وأضاف، "بتاريخ 13-3-2022، داهمت قوّة مشتركة من قطعات سرية الضاحية في وحدة الدّرك الإقليمي (فصيلتي الأوزاعي والمريجة ومفرزة طوارئ الضاحية)، أماكن إقامة المشتبه بهم، من دون العثور على أيٍّ منهم. على أثر ذلك، قام (ع. ز) بتسليم نفسه إلى الفصيلة المعنية".

وبالتحقيق معه، "إعترف أن شجاراً كان قد بدأ بين ابن شقيقته (ع. ب.) وحارس الأمن، على خلفية منع الأخير ركن سيارة صديقة المدعو (ع. ب.) أمام مركز الشركة، حيث حصل تلاسن بينهما، ثم غادر (ع. ب.) ليعود مع شقيقه (ح. ب.) بهدف الاقتصاص من الحارس، وأنّه انتقل معهما إلى المكان، فأخذ الشقيقان يضربان المغدور على رأسه وجسمه بمسدسيهما الحربيَين، وأصيب بعيارٍ ناريٍ أودى بحياته".

ووفق البلاغ، "تم تسطير بلاغي بحث وتحرٍّ بحق الأوّلَيْن المتوارييَن عن الأنظار، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".