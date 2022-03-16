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ماذا طلب ميقاتي قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للبنان؟

16
MARCH
2022
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قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للبنان، إلتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائبة الامين العام للأمم المتحدة أمينة محمد صباح أمس في حضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» رولا دشتي.

وعلمت «الجمهورية» انه وبعدما عرضت صباح للاستعدادات الجارية للجلسة والنظرة الى ما تم تنفيذه من القرار 1701 وعمل قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب (اليونيفيل) وما هو مطلوب من لبنان في ظل إمكاناته المتوافرة، تمنّت ان تنقل الى الامين العام الموقف اللبناني الموحد بأمانة. فرد ميقاتي متمنياً على الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي وفق مخطط الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول كافة، وخصوصا دول المنطقة بما فيها لبنان. كذلك طلب دعم لبنان لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة من وجود النازحين السوريين ومساعدته في جهوده بما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترجاع الأموال العامة بعدما وقّع هذا البرنامج.

 

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