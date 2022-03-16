الجمهورية: وفد موسّع من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ»الجمهورية» ان وفدا موسّعا من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان خلال الأيام المقبلة لاستكمال المفاوضات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي والتوغّل في كثير من التفاصيل المدرجة على جدول اعمال التحضير لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، وما يمكن القيام به بالتفاهم مع صندوق النقد ووفق النظرة الشاملة التقنية والمالية التي ترتئيها.

وكان البنك الدولي قد جدّد دعوته بعد الكشف عن زيارة وفد الصندوق الى مَن سمّاهم «صانعي السياسات في لبنان» إلى «المضيّ قدماً في اعتماد خطة تَعاف اقتصادية ومالية على وجه السرعة». وإلى تنفيذ «الإصلاحات الملحّة التي طال انتظارها من أجل تفادي دمار كامل لشبكاته الاجتماعية والاقتصادية ووقف النزيف الخطير في رأس المال البشري».