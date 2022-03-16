أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 آذار 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر خليجية إن الدعوة باسم مجلس التعاون الخليجي لحوار يمني في الرياض يشترك فيها أنصار الله تحظى باهتمام دولي لمعرفة ما إذا كانت غطاء لمشروع حوار مباشر بين السعودية وأنصار الله. وهذا يتوقف على تبلغ الأنصار رسالة واضحة من الرياض حول مطالبهم تمهد للحوار.

خفايا

تقول مصادر إحصائية إن التنافس على التمثيل المسيحي سيدور في دوائر المتن و كسروان جبيل وبيروت الأولى وستكون النتيجة 7/24 للتيار الوطني الحر و 4/24 للقوات و3/24 للكتائب و3/24 للمعارضة والمجتمع المدنيّ ولاستحالة ضم خصوم التيار في كتلة واحدة سيحتفظ بالكتلة الأكبر مسيحياً.



نداء الوطن: حفايا

أبلغ النائب جهاد الصمد حلفاءه المعنيين رفضه الشديد لترشيح الحاج كمال الخير معه على اللائحة في دائرة الشمال الثانية مهما كلف الثمن.

تبلغ رئيس حزب ممانع طلباً من جهة راعية بضرورة سحب ترشيحه من الانتخابات النيابية في حال رغب بالاستمرار بمهامه الحزبية.

يشيع احد النواب المستبعدين من الترشيح ان مرجعيته بصدد ترشيحه لوظائف ومواقع اخرى.



اللواء: أسرار

همس

وفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن دبلوماسية الكرملين تركز في خطابهاعلى مقولة أميركية أُطلقت في مطلع القرن: «مَن ليس معنا فهو ضدنا» في الحرب الجارية مع أوكرانيا.



غمز

يخشى مراقبون من العودة إلى التلاعب بالدولار، في أي وقت، خلال نيسان المقبل!



لغز

تبيّن لمهتمين أن مقراً رسمياً تحوّل إلى خلية نحل لحسم الخلاف داخل تيار موالٍ، أقله في دائرة المتن، ودائرة جزين!