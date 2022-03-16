إنتخابات 2022- الديار: كباش غير المسبوق بين السنيورة والحريري... ونقمة الاخير على كل من يقرر خوض الانتخابات

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كان اللافت قرار القيادات السنية مقاطعة الانتخابات ترشحا، وبالتحديد رؤساء الحكومات السابقين بدءا بسعد الحريري مرورا بتمام سلام وصولا لنجيب ميقاتي وحتى فؤاد السنيورة.

وبالرغم من تأكيد كل هؤلاء ان عدم ترشحهم لا يعني دعوتهم الناخبين السنّة لمقاطعة الانتخابات، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» عن «تفاقم الازمة داخل الساحة السنية خاصة في ظل الكباش غير المسبوق بين السنيورة والحريري ونقمة الاخير على كل من يقرر خوض الانتخابات من نواب ينتمون الى كتلته او قياديين في المستقبل».

واشارت المصادر الى ان «الحريري ابلغ كل هؤلاء بأنه لا يبارك ما يقومون به ولن يدعمهم بأي طريقة من الطرق، اضف انه اوصل للمعنيين ومناصريه رسالة واضحة بأن ما يقوم به السنيورة لا يمثله لا بل يشكل انقلابا على قراره لجهة انصرافه الى تشكيل لوائح ودعم مرشحين سواء في بيروت او طرابلس وغيرها من المناطق.