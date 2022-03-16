إنتخابات 2022- الأخبار: القوات تُعاني بعلبكياً

A + A -

الأخبار: يواجه حزب القوات اللبنانية مهمّة صعبة في دائرة بعلبك ــــ الهرمل لإعادة انتخاب مرشحها النائب أنطوان حبشي الذي يواجه صعوبة في تأمين الحاصل الانتخابي في ظل التباعد مع تيار المستقبل والانكفاء السني المتوقع عن التصويت.

وطبقاً لنتائج دورة 2018، تبلغ القدرة التجييرية للنائب حبشي نحو 15,000 صوت، أي أنه يحتاج إلى ما بين 3500 و4000 صوت لبلوغ الحاصل.

ويزيد الأمور سوءاً للقوات غياب مرشح شيعي قوي يشكّل رافعة لها كما في الدورة الماضية عندما ترشح حبشي على لائحة النائب السابق يحيى شمص، ما اضطرّ معراب للجوء إلى شخصيات شيعية هامشية مثل عباس الجوهري الذي سيترشح حبشي إلى جانبه في لائحة «بناء الدولة».