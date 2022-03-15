إسرائيل تُلقي القبض على "متسلّل" دخل الأراضي اللبنانية

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ألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القبض على "متسلّل" نجح في اختراق السياج الحدودي للبلاد إلى داخل الأراضي اللبنانية.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "متسللاً نجح في اختراق السياج الحدودي الإسرائيلي ودخل إلى الأراضي اللبنانية، ومكث فيها حوالي ساعة، ثم عاد مجدداً".



وفور عودته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على المتسلّل الذي عاد من داخل الأراضي اللبنانية إلى البلاد، وتم نقله إلى قوات الشرطة للتحقيق معه.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أنه "لم يكشف بعد عن ملابسات الحادث التي تعد قيد التحقيق، في هذا التوقيت".