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كشف النائب والوزير السابق احمد فتفت أن الرئيس فؤاد السنيورة لا يسعى للحلول مكان الرئيس سعد الحريري، معتبرًا أن السنيورة قرر خوض المعركة لابقاء الحالة والطائفة على الساحة السياسية.

وفي مقابلة مع الإعلامية صفاء درويش في برنامجها بلا رمادية تمنى أن يعود الرئيس الحريري إلى الساحة السياسية يومًا ما، كاشفًا أن نجله النائب سامي فتفت سيكون مرشحًا كونه لا يحمل بطاقة انتساب لتيار المستقبل.

هذا واعتبر فتفت أنّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليس لديه لا القدرة ولا النية للدخول إلى الساحة السنية.

وكشف فتفت أنّ تشويشًا مقصودًا حصل أثناء اجتماع "للمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني" كان هدفه التواصل مع شخصيات خارج لبنان.

واعتبر فتفت أن عودته إلى الساحة السياسية اليوم سببها الممارسات السلبية لبعض مجموعات الثورة تجاهه. واعتبر فتفت أن الثورة أخطأت الهدف عبر تبنّيها بعض شعارات حزب الله متناسية أن المشكلة الأساس هي غياب الدولة، مضيفًا أنّه عائد ليقول أنّه معها اليوم.