فياض: ملاحظات مجلس الوزراء كانت واردة أصلاً في خطة الكهرباء وتمّ الأخذ بها

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أكّد وزير الطاقة والمياه، وليط فياض، أنّ "ملاحظات مجلس الوزراء كانت واردة أصلاً في خطة الكهرباء لكن تمّ الأخذ بها وإبرازها بشكل أوضح في الصيغة النهائية".

وأشار فياض في حديث للـ"MTV" إلى أنّ "آلية تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء بالمراحل الزمنية والخطوات العملية وردت في الورقة الإصلاحية المتّفق عليها مع البنك الدولي وإنشاء معمل سلعاتا ورد في المخطط التوجيهي الذي يحوز كذلك موافقة البنك".

وأضاف: "من يطلب الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ويعارض معمل سلعاتا يخالف مطالب البنك الدولي ومن يطلب تعديل الخطة لا يريد الكهرباء".