كلودين عون تشارك في اجتماع افتراضي مع غوتيريس: مستمرون بدعم عمل الأمم المتحدة لتحقيق المساواة

A + A -

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون في اجتماع افتراضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، دعت إليه وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، ووزيرة الجندر والنهوض بالأسرة في رواندا السيدة JEANNETTE BAYISENGE، بمشاركة رؤساء الوفود والممثلين الدائمين المشاركين في الدورة 66 للجنة وضع المرأة CSW66.



واستمعت المشاركات إلى التقدم المحرز منذ إطلاق إستراتيجية المساواة بين الجنسين والاطلاع على التحديات الحالية، ومناقشة المقترحات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير جدول الأعمال المشترك الذي يتعلق بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للتصدي والخروج من أزمة جائحة كوفيد-19.



وألقت السيدة عون مداخلة خلال الاجتماع قالت فيها:” بينما كان العالم يحاول أن يجد طريقه لتخطي الوباء، رأينا أنفسنا نواجه أزمة أخرى في أوروبا، على أعتاب بلداننا. والنساء هن أوائل الضحايا في أية أزمة، وهذا ما يدل على عدم المساواة بين الجنسين. ونلاحظ أن وجود المرأة في جميع الميادين، يكون إما في أعلى قائمة المؤشرات السلبية أو في أسفل قائمة المؤشرات الإيجابية”.



وتابعت: “نحن في لبنان، ندرك ونتفهم ذلك تماما، فإننا نواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة. ومع ذلك، فإننا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حريصون أكثر من أي وقت مضى على محاولة تضييق الفجوة، وتحقيق المساواة بين الجنسين رغم جميع العقبات. ومن خلال اعتماد لبنان للخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة اللبنانية في خريف العام 2019، نتعاون مع جميع الأطراف في تنفيذ التدخلات الواردة فيها، على المستويات كافة”.



وأضافت: “سيقفل اليوم باب الترشيحات للانتخابات النيابية ونحو 13% من النساء قد قدمن ترشحيهن حتى هذه اللحظة، ونحن كهيئة وطنية نؤكد دعمهن وتشجيعهن للجلوس إلى طاولة القرار فوجود العنصر النسائي هو السبيل الوحيد لتغيير مسار الوطن”.



وختمت: ” لن نهزم وسنواصل دعم عمل الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وسيواصل لبنان الوفاء بالتزاماته على الرغم من كل الصعاب”.