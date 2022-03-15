مؤسسة الابحاث الزراعية: مستمرون بدعم وانتاج القمح والشعير والبقوليات والاعلاف المؤصلة

A + A -

اعلن رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق الدكتور ميشال افرام في بيانا، ان "مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية Lari ستستمر ببرنامجها الخاص بالتعاون مع منظمات "ايكاردا" و"اكساد" بانتاج بذار مؤصل للقمح الطري، القمح القاسي، الشعير، الاعلاف، والبقوليات لأنها جزء اساسي من الأمن الغذائي والعلفي، وذلك ايمانا منها بضرورة تأمين الامن الغذائي والعلفي".



واشار الى ان " Lari تملك اراضي شاسعة تمت زراعتها ببذار الاصناف الواعدة وستتعاقد مع مزارعين للعام 2022، لانتاج كميات أكبر من البذار وستستمر بعملها ودعمها الخاص لهذا الموضوع، مهما كانت الاجراءات السياسية والحكومية بهذا الخصوص".