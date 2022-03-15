بعد "بلاغ" ادمون ساسين .. ماذا حصل؟

A + A -

غرد مراسل lbc ادمون ساسين على شكل بلاغٍ برسيم المعنيين كاشفاً :"ما يمارسه جان كيروز صاحب مولدات في سد البوشرية أمر غير مقبول ويحتاج الى معالجة قضائية وأمنية صارمة. قطع الكهرباء عن مشتركين كان لديهم عداد ،وطلب مقابل اعادتها دفع ١٠٠ دولار فريش عن خمسة أمبير مقطوعة. كارثة اذا البلدية والأجهزة والقضاء والوزارات ما فيكن على صاحب مولد."



وبعد أن تم نشر المعلومات، أرفقها ساسين بتحديثٍ جاء فيه :" أمن الدولة فتح محضرا بالقضية والمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت مصادرة المولد الذي ستتم ادارته من قبل بلدية جديدة."