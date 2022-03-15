جبارة: الحل المعقول هو بزيادة الدعم إلى ٥٠ مليون دولار شهريًا لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية

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في حديثٍ إعلاميّ، اعتبر السيّد كريم جبارة، نقيب الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، أنّ المبلغ المرصود من أجل تأمين لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية حاليًا قليلٌ جدًا، وهو لا يؤمّن حاجة السوق. وأضاف معلّلًا أنّه يجب زيادة مبلغ الـ25 مليون دولار المخصص حاليًا لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، إلى 50 مليون دولار، وذلك حتّى يلمس المواطن حلحلة في مجال توفر الأدوية.

وأردف جبارة أن وزارة الصحة قد قامت بتطوير كل إجراءات الاستيراد بدءًا من مكننة الحصول على موافقات مسبقة وإعطاء الموافقات، حتى الاستيراد ووصول الشحنات إلى لبنان، وهي تحاول قدر المستطاع أن تستعمل المبلغ المتوفّر بأفضل طريقة ممكنة من أجل تقديم أكبر عدد من الأدوية، إلّا أنّ كل هذه المحاولات تحسّن الواقع قليلًا ولكنّها لا تحلّ المشكلة.

وقال جبارة أن السوق عالقٌ حاليًا بين دعم خارجي لم يؤمَّن بعد، وهو بعيد المنال طالما لم يلمس الخارج أي إصلاحات حقيقية، وبين عجز المصرف المركزي عن زيادة الدعم أكثر. وتابع جبارة أنّ هذا الأمر أدّى إلى وقوعنا في أزمة حادّة لتأمين هذه الأدوية وبكميات محدودة جدًا لا تكفي حاجة السوق. كما واعتبر أنّ المشكلة الحالية هي مشكلة مادية ومالية بامتياز، وأنّ الحل الوسطي أو المعقول يكمن بزيادة الدعم إلى ٥٠ مليون دولار شهرياً، لافتًا إلى أنّه الحل الأمثل، وأفضل من الحل الكارثي الذي يتمثّل برفع الدعم كليًا في ظل عدم قدرة المواطنين اللبنانيين على شراء الدواء وسط الأزمة الراهنة المعروفة.