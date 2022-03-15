ميقاتي عرض الأوضاع مع بري وغادر دون الإدلاء بأي تصريح

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، في حضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، وجرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

كما اطلع من وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه على أجواء عمل الوزارة وبرامجها في المرحلتين الراهنة والمقبلة .

وبعد الظهر بحث الرئيس بري في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال إستقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مدى ساعة من الوقت. غادر بعدها ميقاتي من دون الادلاء بتصريح .