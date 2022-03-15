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بو حبيب يوقع اتفاقية مع اليابان لمساعدة لبنان في مختلف المجالات

15
MARCH
2022
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تم اليوم في وزارة الخارجية والمغتربين توقيع اتفاقية ( التعاون التقني )بين الحكومتين اللبنانية واليابانية و التي تنص على انشاء مكتب للوكالة اليابانية للتعاون الدولي jica ما يتيح للحكومة اليابانية مساعدة الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات سواء كانت عينية او من خلال خبراء ومتطوعين للمساعدة في موضوع التنمية في لبنان في مختلف المجالات.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير بو حبيب وعن الجانب الياباني السفير تاكيشي اوكوبو .
وتأتي هذه الاتفاقية بعد مفاوضات تمت بين وزارة الخارجية والمغتربين و السفارة اليابانية في بيروت.
وتسمح بتنظيم العلاقة بين البلدين وتوضح مدى رغبة اليابان في مساعدة لبنان ضمن الاطر القانونية المطلوبة بموجب القوانين اليابانية .

من جهة ثانية بحث الوزير بو حبيب مع سفيرة الدانمارك ميريت جول في سبل التعاون بين الوزارة وسفارة الدانمارك في بيروت.
كما بحث الوزير بوحبيب مع سفيرة سويسرا لدى لبنان ماريون ويشليت
في تداعيات الازمة الاوكرانية على البلدين وكيفية مواجهة تحدياتها على مستويات الامن الغذائي والطاقة كما تطرق البحث في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة.

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