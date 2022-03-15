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لجنة المال توجه سؤالاً للحكومة حول مصادر تمويل البطاقة التمويلية .. كنعان: نؤكد الحرص على التغذية والأدوية والطبابة والصيانة للعسكريين

15
MARCH
2022
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عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الدفاع مريس سليم، لدرس واقرار موازنات وزارات الدفاع، الشؤون الاجتماعية والعمل باداراتها ومؤسساتها.
وحضر النواب: نقولا نحاس، الان عون، جهاد الصمد، سليم عون، حسن فضل الله، غازي زعيتر، محمد الحجار، علي فياض، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، جان طالوزيان، علي درويش، عدنان طرابلسي، سمير الجسر، الوليد سكرية، محمد خواجة، علي حسن خليل، وهبي قاطيشا، امين شري، رولا الطبش، علي عسيران.

 

كما حضر: مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.

 

وقد اقرت اللجنة لجنة موازنات وزارات الدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية وطلبت منها الملاحظات الخطية لمناقشتها في الجلسة المخصصة للبت بها.

 

كما ركزت لجنة المال على اعتمادات الضمان الاجتماعي لتأمين الاستشفاء للبنانيين، وقدمت توصية تتعلق بالضمان لتأمين المستلزمات اللازمة لجدولة ديونه ودفعها.

 

كما وجهت اللجنة سؤالاً للحكومة حول تمويل البطاقة التمويلية، وبحثت مع الوزراء المعنيين امكانية تمويلها بحسب ما ورد في القانون من مصادر أخرى غير البنك الدولي اذا حصل تعثر بهذا التمويل.

 

وناقشت اللجنة موازنة الجيش اللبناني وأكدت الحرص على التغذية والأدوية والطبابة والصيانة للعسكريين وطلبت تعديلها لاقرارها في الجلسة المخصصة لبت الملاحظات.

ولفت كنعان الى امكانية مباشرة العمل بمواد القانون الأسبوع المقبل وبالتالي نكون قد انهينا اقرار الاعتمادات.

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