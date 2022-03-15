معلوف: عدم تنفيذ التيار الوعود الانتخابية عام 2018 يعود لهذا السبب

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لفت النائب إدي معلوف الى "ان عدم تنفيذ التيار الوطني الحر الوعود الانتخابية عام 2018 يعود الى الوضع الاقتصادي الاستثنائي"، مشيرا الى ان "تطمينات وزارة المالية وموجودات المصرف المركزي والأرقام التي كانت تصدر عن لجنة المال والموازنة ومجلس النواب لم تكن تنذر بكارثة مالية وانهيار، وبالتالي من يجب محاسبته هم المسؤولون في هذه المراكز وليس "التيار الوطني الحر"، وإن كان في الحكم، لكنه يعمل بالاستناد الى الأرقام الرسمية".

وسأل معلوف، في حديث إذاعي، عن "سبب عرقلة خطة الكهرباء التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء في حضور البنك الدولي وغيره من الجهات الدولية".

وعن التحالفات، اوضح ان "التيار الوطني الحر لم ينجز تحالفاته بعد، إنما التركيز كان على إعلان الترشيحات قبل إنتهاء المهلة القانونية".