الحرارة إلى إنخفاض.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تستمر العاصفة (GRETTA) المتمركزة فوق تركيا بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبةً بمتساقطات خفيفة ورياح شماليّة باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدّي الى تدني ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات وتكوّن جليد على الطرقات التي تعلو عن 500م حتى يوم غد الاربعاء و استمرار التقلبات الجوية حتى مساء الجمعة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها بمتوسط 8 درجات مع دخول الكتلة الهوائية القطبية الاكثر برودة ورياح ناشطة حيث تتساقط أمطار صباحية محلية متفرقة وحبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 500م وما ودون ذلك في الشمال. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من فترة المساء مع انفراجات واسعة و نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من 500م وما فوق والضباب الكثيف على المرتفعات الذي يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الأربعاء: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بحدود 6 درجات مع بداية انحسار الكتلة القطبية الباردة نحو الشرق. يستمر خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من 700م وما فوق والضباب الكثيف على المرتفعات الذي يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا و رياح ناشطة وأمطار مع ثلوج على 1000م اعتباراً من الظهر في المناطق الشمالية مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات, ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع اضافي و محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها. تتساقط أمطار متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات الذي يؤدي الى انعدام الرؤية بشكل كلي.