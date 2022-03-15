لبنان في عين العاصفة.. كيف هي حال الطرقات؟

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أفادت غرفة التحكم المروري, أنَّ "الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز, كفردبيان حدث بعلبك, المنيطرة حدث بعلبك, العاقورة حدث بعلبك, القموعة القبيات, مرجحين مشمش, معاصر الشوف كفريا, تنورين حدث الجبة, تنورين اللقلوق".

كما أفادت أنَّ, "طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد".

وكذلك, "طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".

بالإضافة إلى, "طريق جزين كفرحونة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية الى ان "العاصفة GRETTA "اللؤلؤة"، المتمركزة فوق تركيا، تستمر بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبة بمتساقطات خفيفة ورياح شمالية باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدي الى تدن ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات وتكون جليد على الطرقات التي تعلو عن 500م حتى منتصف الاسبوع.