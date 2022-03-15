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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 آذار 2022

15
MARCH
2022
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الأخبار

ـ روسيا في أوكرانيا: استراتيجية تقليل الخسائر
ـ رسالة لوم من الحريري إلى دريان: لائحة السنيورة «شبه مكتملة» في بيروت
ـ اقتراح هوكشتين: لبنان يرفض أم يتحفّظ؟
ـ المصارف تهوّل على القضاء وتهدّد بالإقفال بعد حجز ممتلكاتها

البناء
ـ فشل أميركيّ في تفكيك الثلاثيّ الروسيّ الصينيّ الإيرانيّ وضبط الثلاثيّ التركيّ الإماراتيّ «الإسرائيليّ»
ـ اعتراف واشنطن وتل أبيب بمعادلة ردع جديدة بعد أربيل… وحرب سيبرانيّة ليلاً
ـ بري يعلن 17 ترشيحاً مضموني الفوز… وميقاتي عازف… والحريري يهدّد السنيورة

الجمهورية
ـ حُسمت الترشيحات... وبدأت التصفيات
ـ إقفال باب الترشيحات اليوم
ـ هل أنقذت «صواريخ اربيل» الانتخابات النيابية؟
ـ الغضب الاجتماعي على الأبواب: أسعار ودولار
ـ تَصاعد حدة المعارك في أوكرانيا

اللواء
ـ لوائح التحدي: 60 يوماً من معارك التعبئة والتحريض والانقسام!
ـ برّي على سلاحه وميقاتي يدعم ولا يترشح.. والمصارف تتجه للمواجهة مع عون
ـ بوتين يمنع «الهجوم المباشر» على المدن الكبرى والناتو يبدأ مناورات كبرى

الديار
ـ المشهد الانتخابي «العبثي» شبه مكتمل وتحذيرات غربية من تصعيد اقليمي خطير
ـ «المستقبل» يحاصر السنيورة لاجهاض الانقلاب على الحريري وميقاتي يعزف عن الترشح
ـ بري «يلطش» باسيل سياسيا ويتحالف معه انتخابيا... البنك الدولي يحذر من الانهيار!

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