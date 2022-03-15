عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 آذار 2022

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الأخبار

ـ روسيا في أوكرانيا: استراتيجية تقليل الخسائر

ـ رسالة لوم من الحريري إلى دريان: لائحة السنيورة «شبه مكتملة» في بيروت

ـ اقتراح هوكشتين: لبنان يرفض أم يتحفّظ؟

ـ المصارف تهوّل على القضاء وتهدّد بالإقفال بعد حجز ممتلكاتها

البناء

ـ فشل أميركيّ في تفكيك الثلاثيّ الروسيّ الصينيّ الإيرانيّ وضبط الثلاثيّ التركيّ الإماراتيّ «الإسرائيليّ»

ـ اعتراف واشنطن وتل أبيب بمعادلة ردع جديدة بعد أربيل… وحرب سيبرانيّة ليلاً

ـ بري يعلن 17 ترشيحاً مضموني الفوز… وميقاتي عازف… والحريري يهدّد السنيورة

الجمهورية

ـ حُسمت الترشيحات... وبدأت التصفيات

ـ إقفال باب الترشيحات اليوم

ـ هل أنقذت «صواريخ اربيل» الانتخابات النيابية؟

ـ الغضب الاجتماعي على الأبواب: أسعار ودولار

ـ تَصاعد حدة المعارك في أوكرانيا

اللواء

ـ لوائح التحدي: 60 يوماً من معارك التعبئة والتحريض والانقسام!

ـ برّي على سلاحه وميقاتي يدعم ولا يترشح.. والمصارف تتجه للمواجهة مع عون

ـ بوتين يمنع «الهجوم المباشر» على المدن الكبرى والناتو يبدأ مناورات كبرى

الديار

ـ المشهد الانتخابي «العبثي» شبه مكتمل وتحذيرات غربية من تصعيد اقليمي خطير

ـ «المستقبل» يحاصر السنيورة لاجهاض الانقلاب على الحريري وميقاتي يعزف عن الترشح

ـ بري «يلطش» باسيل سياسيا ويتحالف معه انتخابيا... البنك الدولي يحذر من الانهيار!