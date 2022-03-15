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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 آذار 2022

15
MARCH
2022
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البناء

نقل دبلوماسيون غربيون تقديرات أميركية عالية المستوى لخطورة استهداف الحرس الثوريّ لمقر قيادة الموساد في أربيل وقولها إن الأمر جديّ وليس إعلامياً وينتج معادلة ردع جديدة قابلة للتوسّع أفقياً وعمودياً وتوجب على “إسرائيل” إعادة النظر بغاراتها على سورية قبل بلوغ مرحلة الخطر.

قالت مصادر إحصائية إن ثلاثي حزب الله وامل والتيار ضمن الثلث المعطل بـ 43 مقعداً محققاً بينما ضمن ثلاثي القوات – الاشتراكي – “المجتمع المدني” 30 مقعداً ويتوقع أن يضمن التحالف الثلاثي الأول بحلفائه 20 مقعداً وأن يضمن الثاني 10 مقاعد ويبقى 25 مقعداً للتنافس والوسط.

الجمهورية
ـ نائب حالي إستقلّ عن كتلة موالية قال إنّه سيتحالف مع نائب معروف بمعارضته الشرسة في إحدى دوائر جبل لبنان.
ـ يضع حزب حدوداً لمراعاة حلفائه إنتخابياً وخطاً أحمر حيال تأمين مقاعد محدّدة.
ـ راجع عدد من المسؤولين في تيار سياسي قرارات الإستقالة في اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان اللوائح بفعل ضغوط تؤذي بسمعتهم.

اللواء

تبلغ مسؤول رفيع من وزير خارجية دولة عربية معنية بالتغذية بالطاقة أن الإدارة الأميركية لم تبلغ هذه الدولة أية إعفاءات من عقوبات قيصر!

لم يتمكن نائب بيروتي من تأليف لائحة، إذ يواجه صعوبات جمّة، تعيق توصله إلى مثل هذا الخيار!

بات بحكم المؤكد أن مرجعاً سابقاً، سيحتذي حذو زملائه في النادي، ويمتنع عن الترشح لانتخابات أيّار.

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