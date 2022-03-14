المجلس التنفيذي لأوجيرو: إجراءات تصعيدية في حال لم تقر المطالب في مجلس الوزراء

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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" في بيان، بعد اجتماع عقده صباح اليوم، في مقره في بئر حسن، أنه "تأكد بعد التداول، من قيام مجلس إدارة الهيئة بإعداد اللازم وإرساله إلى وزير الاتصالات. كما تأكد من قيام الوزير بإرسال المقترحات إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول أعمال جلسة بعد غد الأربعاء".



ودعا "إظهارا لحسن النية، لجان تسليم المازوت إلى اتخاذ اللازم لتأمين الحد الأدنى المطلوب لتأمين استمرار عمل المرفق العام"، معلنا "استمرار الاضراب"، داعيا "الزملاء إلى متابعة دعمهم لقرارات النقابة والتزامها بانتظار تحقيق المطالب".



وأكد أنه "سيقوم بكل الاجراءات التصعيدية، في حال عدم اقرار المطالب في جلسة مجلس الوزراء".