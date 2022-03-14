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وزير الزراعة: يجب ان يكون للبنان مخزونه الإستراتيجي من القمح

14
MARCH
2022
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عقد في وزارة الزراعة لقاء ترأسه الوزير الدكتور عباس الحاج حسن، “لبحث سبل ايجاد مخارج وحلول مستدامة لانتاج القمح وتأمين جميع المتطلبات ووضع خطط استراتيجية لدعم هذه الزراعة، لا سيما بعد عرض دراسات تثبت أنه باستطاعة لبنان انتاج القمح الطري والصلب”.
 
وكشف الحاج حسن أمام الخبراء والمختصين من الوزارة ومصلحة الأبحاث الزراعية، بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، انه “يجب ان يكون للبنان مخزونه الإستراتيجي من القمح ، وتأمين ذلك من خلال زيادة المساحات المزروعة بالقمح بنوعيه الصلب والطري”. 
 
وتم تشكيل لجنة من المختصين من أجل وضع آلية لدعم زراعة القمح يتم عرضها خلال اسبوع، على ان يصار الى عقد لقاءات مستمرة لمواكبة المرحله التي تمر بها البلاد.

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